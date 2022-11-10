Путин заявил об успешном прохождении испытания капитальной базы российских банков на прочность

Президент подчеркнул, что кредитные учреждения поддерживают высокую инвестиционную активность.

Капитальная база отечественных банков прошла испытание на прочность. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что кредитные учреждения поддерживают высокую инвестиционную активность.

Для сравнения за 2022 год объемы кредитования юридических лиц прибавили 14,3%, а по гражданам – 9,5%. Темпы роста кредитов юрлицам в апреле текущего года составили уже 17,1%, а физическим лицам – 12,9%. Это хорошие показатели. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия никогда никого не выгоняла с рынка.

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