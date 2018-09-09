Путин заявил о скромных результатах работы "Ростеха"

Глава государства отметил, что речь идет о направлениях, за которые отвечает госкорпорация.

Президент России Владимир Путин назвал скромными результаты работы "Ростеха". Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что речь идет о направлениях, за которые отвечает госкорпорация. По словам Путина, там говорят о нехватке финансирования, однако приходится констатировать сам факт происходящего. Он упомянул проекты создания сетей пятого поколения и развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.

Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

Видео: kremlin.ru