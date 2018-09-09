Путин заявил о скромных результатах работы "Ростеха"

Президент России Владимир Путин назвал скромными результаты работы "Ростеха". Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства отметил, что речь идет о направлениях, за которые отвечает госкорпорация. По словам Путина, там говорят о нехватке финансирования, однако приходится констатировать сам факт происходящего. Он упомянул проекты создания сетей пятого поколения и развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.
Проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет.
Видео: kremlin.ru
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