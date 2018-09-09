Президент России Владимир Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства отметил, что по итогам второго квартала 2022 года смертность в России снизилась до уровня трехлетней давности. Он также добавил, что продолжительность жизни превысила 73 года.
В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет.
Видео: kremlin.ru
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