Он отметил, что продолжительность жизни в нынешнем году превысила 73 года.

Президент России Владимир Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Об этом он заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что по итогам второго квартала 2022 года смертность в России снизилась до уровня трехлетней давности. Он также добавил, что продолжительность жизни превысила 73 года.

В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет.

Видео: kremlin.ru