Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет

Президент спросил у главы КБР о планах по созданию образовательных учреждений в регионе.

Российский президент Владимир Путин рассказал, сколько школ построят по стране в течение двух лет. Информацией глава государства поделился в Кремле во время рабочей встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. В рамках мероприятия стороны обсудили социально-экономические вопросы развития региона. В частности, поднимались темы рынка труда, промышленности, сельскохозяйственной продукции, строительства и туризма.

Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года. Владимир Путин, президент России

Глава КБР ответил, что в текущем году власти региона строят десять образовательных объектов, а в следующем будут создавать еще восемь. До 2024 года чиновники намерены обеспечить население 24 новыми школами. Этот показатель даст плюс десять процентов к уже имеющимся учреждениям. Казбек Коков уточнил, что также активно проводится программа по капитальному ремонту. По данным главы КРБ, свыше 20 тысяч детей ходили в школы, которые не до конца соответствовали требованиям.

В Иране ожидают визит Путина.

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