Путин заявил, что российский ТЭК демонстрирует хорошую динамику

Он вносит вклад в экономический рост.

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения высших госнаград, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) демонстрирует хорошую динамику. По словам президента, российский ТЭК вносит значимы вклад в национальный экономический рост страны.

В списке награждаемых значатся в том числе глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также глава "Транснефти" Николай Токарев.

Во время церемонии вручения высших государственных наград глава государства также заявил, что в России сейчас непростая ситуация с коронавирусом. Путин считает, что в сложных эпидемиологических условиях стране нужны такие черты граждан как взаимовыручка и солидарность.

Фото и видео: kremlin.ru