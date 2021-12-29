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Путин заявил, что российский ТЭК демонстрирует хорошую динамику

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Он вносит вклад в экономический рост.

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения высших госнаград, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) демонстрирует хорошую динамику. По словам президента, российский ТЭК вносит значимы вклад в национальный экономический рост страны.

В списке награждаемых значатся в том числе глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также глава "Транснефти" Николай Токарев.

Во время церемонии вручения высших государственных наград глава государства также заявил, что в России сейчас непростая ситуация с коронавирусом. Путин считает, что в сложных эпидемиологических условиях стране нужны такие черты граждан как взаимовыручка и солидарность. 

Фото и видео: kremlin.ru 

Теги: владимир путин, топливно-энергетический комплекс, экономический рост россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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