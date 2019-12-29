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Путин заявил, что цены на нефть приемлемы для России

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Государство, сказал президент, исполнит все свои обязательства

Президент России Владимир Путин заявил, что цены на нефть приемлемы для России, но  нужно готовиться к разным сценариям, если цены продолжат быть низкими ещё долгое время. Его слова передаёт "Интерфакс".

Также Путин назвал закономерным падения спроса на сырье из-за коронавируса. Это, по его мнению, повлияло и на удешевление нефти Brent.

Путин считает, что денег в Фонде Национального Благосостояния хватит, чтобы поддерживать стабильную ситуацию в экономике. Поэтому государство исполнит все бюджетные и социальные обязательства.

В 2020 году цена отсечения в ФНБ установлена на уровне 42,4 доллара за баррель нефти Brent.

Ранее Силуанов назвал причину ослабления рубля.

Теги: мировые цены на нефть, нефть, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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