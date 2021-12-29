Путин заявил, что безработица в России держится на минимальном уровне

Максимальный размер пособия по безработице составляет в 2022 году 12 тыс. 792 рубля.

Президент России Владимир Путин во время встречи с итальянским бизнесом по видеосвязи заявил, что в России безработица держится на минимальном уровне и составляет 4,3%.

Напомним, что с 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице в стране составляет 12 тыс. 792 рубля, а минимальный – 1,5 тыс. рублей. При этом в 2021 году максимальный размер пособия по безработице равнялся 12 тыс. 130 рублей.

Владимир Путин также заявил во время встречи с итальянским бизнесом, что Москва посоревнуется с Римом за право провести "Экспо-2030".

Видео: Kremlin.ru