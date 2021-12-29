Путин заявил, что безработица в России держится на минимальном уровне

Президент России Владимир Путин во время встречи с итальянским бизнесом по видеосвязи заявил, что в России безработица держится на минимальном уровне и составляет 4,3%.
Напомним, что с 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице в стране составляет 12 тыс. 792 рубля, а минимальный – 1,5 тыс. рублей. При этом в 2021 году максимальный размер пособия по безработице равнялся 12 тыс. 130 рублей.
Владимир Путин также заявил во время встречи с итальянским бизнесом, что Москва посоревнуется с Римом за право провести "Экспо-2030".
Видео: Kremlin.ru
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