Путин: Москва посоревнуется с Римом за право провести "Экспо-2030"

Россия, Италия, Украина и Южная Корея хотят принять у себя Всемирную универсальную выставку.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва посоревнуется с Римом за право провести международную выставку "Экспо-2030". Такой информацией глава государства поделился на онлайн-встрече с иностранными бизнесменами. Он напомнил, что Россия стала первой страной, которая выдвинула своего кандидата для приема данного события.

Мы знаем, конечно, что Рим также является городом-кандидатом…Мы посоревнуемся с вами! Посоревнуемся! Владимир Путин, президент России

Глава РФ уточнил, что ранее Италия уже принимала подобные мероприятия. Рим становился хозяином Всемирной универсальной выставки. При этом РФ никогда не становилась организатором, хотя принимает участие в мероприятии уже 170 лет, с первого года основания "Экспо", когда он проводился в 1851 году в Лондоне.

Напомним, что кроме Москвы и Рима заявку на принятие у себя "Экспо-2030" подала Южная Корея. Страна выставила кандидатом город Пусан. Еще одним претендентом стала Украина.

Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России.

Фото и видео: Kremlin.ru