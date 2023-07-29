Путин заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН

Глава России рассказал о неприемлемости политике "двойных стандартов".

Россия не нарушает Устав Всемирной организации и действует в полном соответствии с ним. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе общения с африканскими лидерами на международном экономическом и гуманитарной саммите "Россия-Африка" в Петербурге. Президент России пояснил, что принципы ООН должны уважаться не только Москвой, но и другими странами. Политик призвал коллег не заниматься работой по "двойным стандартам", односторонним санкционным давлением или попытками обеспечить собственную безопасность за счет позиции других участников геополитической арены.

Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что России импонирует позиция выдвинувших инициативу стран африканского континента о том, что принципы Устава ООН должны уважаться и претворяться в жизнь во всей совокупности и взаимосвязи.

Путин сообщил, что РФ отвела войска из-под Киева по просьбе Украины.

Фото и видео: Kremlin.ru