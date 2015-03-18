Глава России рассказал, что мяч находится на стороне украинских властей.

Москва отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного мирного договора, однако иностранные коллеги после этого отказались от всех договоренностей. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе общения с африканскими политическими лидерами на международном экономическом и гуманитарной саммите "Россия-Африка". Президент добавил, что проект соглашения по региональному кризису уже был фактически согласован весной прошлого года. Именно поэтому он считает, что в настоящее время мяч полностью находится на стороне киевского режима.

Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Владимир Путин, президент России

Ранее российский лидер Владимир Путин также отметил, что не понимает желания государств коллективного Запада затянуть Украину в НАТО. Президент напомнил, что Украина получила независимость на основе декларации, в которой "черным по белому написано", о том, что страна является нейтральным государством.

Путин заявил, что США, НАТО и Украина сами отказываются от переговоров с Россией.

Фото и видео: Kremlin.ru