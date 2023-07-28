Путин заявил, что США, НАТО и Украина сами отказываются от переговоров с Россией

Глава России рассказал о том, почему возник украинский кризис.

Американские власти и страны НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а украинский президент Владимир Зеленский законодательно закрепил для Киева невозможность вести переговоры с Россией. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге.

Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО... Владимир Путин, президент РФ

Глава государства неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, однако Москва не может навязывать их киевскому режиму. В России выразили благодарность африканским партнерам за внимание к мирному урегулированию регионального кризиса.

Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой СССР против нацизма.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"