Заявление он сделал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Президент Владимир Путин заявил, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Заявление он сделал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Его слова приводит "360".

По его словам, падение удалось преодолеть благодаря своевременной поддержке отраслей экономики и бизнеса. Глава государства рассказал, что сейчас экономика проходит этап восстановления.

Видим это по динамике внутреннего спроса, постепенного снижению уровня безработицы. Владимир Путин, президент России

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Видео: YouTube / TASS