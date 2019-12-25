Путин заявил, что Канада не хотела возвращать турбину для "Северного потока"

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему Канада не хотела отдавать Москве газоперекачивающие машины для "Северного потока". По мнению политика, на самом деле в Оттаве надеются самостоятельно поставлять в европейский регион нефть и газ. Такие сведения лидер РФ предоставил участникам форума "Сильные идеи для нового времени". Глава государства уточнил, что Россия ежегодно направляет в Европу через данный трубопровод порядка 55 миллиардов кубических метров. Задача выполняется при помощи газоперекачивающих машин от компании Siemens.
Ну вот одна машина нуждается в ремонте плановом, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это: потому что она сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок.
Владимир Путин, президент РФ
Владимир Путин добавил, что такая энергетическая ситуация может стать сложной для потребителей в Европе. Он также поставил под вопрос качество ремонта турбины для "Северного потока", проводимого в Канаде.
Путин обсудил с Шульгиновым подготовку к отопительному сезону.
Фото и видео: Kremlin.ru
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