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Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

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Президент подчеркнул, что полностью разделяет мнение главы Центризбиркома.

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан. Об этом глава государства заявил в пятницу, 3 декабря.

Днем российский лидер обсудил данный вопрос с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. По его мнению, позиция Памфиловой заключается в том, чтобы внимательно посмотреть и проанализировать практику данного закона. После этого, в него будут внесены некоторые корректировки.

Путин подчеркнул, что полностью разделяет мнение главы Центризбиркома. По его мнению, поправки позволят сделать закон более "эффективным и точечным".

Ранее мы сообщили, что Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: иноагенты, права граждан, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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