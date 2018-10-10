Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Президент подчеркнул, что полностью разделяет мнение главы Центризбиркома.

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан. Об этом глава государства заявил в пятницу, 3 декабря.

Днем российский лидер обсудил данный вопрос с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. По его мнению, позиция Памфиловой заключается в том, чтобы внимательно посмотреть и проанализировать практику данного закона. После этого, в него будут внесены некоторые корректировки.

Путин подчеркнул, что полностью разделяет мнение главы Центризбиркома. По его мнению, поправки позволят сделать закон более "эффективным и точечным".

Ранее мы сообщили, что Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров.

Видео: Youtube/Россия 24