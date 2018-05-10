Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров

Глава государства также озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная".

Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в угольной отрасли эмоционально высказался об условиях работы шахтеров. Он сказал, что необходимо создавать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать и ударил кулаком по столу.

Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году. Владимир Путин, президент России

Владимир Путин также назвал причину аварии на шахте "Листвяжная". Он отметил, что трагедия случилась из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. По словам главы государства, Следственный комитет в этом ситуации будет подробно разбираться.

Кроме того, Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. Президент сказал, что глубокого анализа не увидел.

Напомним, что взрыв в шахте Кемеровской области зафиксирован в 08:30 утра 25 ноября по местному времени. на предприятии, расположенном в Белово. В момент инцидента на объекте трудилось 285 человек. Большинство из них смогли выйти на поверхность.

Видео: Telegram/Пул N3