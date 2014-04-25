Путин проведёт двухстороннюю встречу с президентом ЮАР

Петербург посетят и другие представители африканских стран.

В субботу, 17 июня, состоится двухсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с представителями стран Африки. Индивидуальный состоится с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами ТАСС.

У нас ещё запланирована отдельная двусторонка с Рамапосой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков добавил, что лидер ЮАР уже едет в Северную столицу, как и представители других африканских государств.

Ранее мы сообщили о том, что Путин принял участие в церемонии поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Петербурге.

Фото: Kremlin.ru