Путин встретился с губернатором Московской области

По словам президента, регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой государства Воробьев отметил заметную федеральную поддержку региона. Перед этим президент заявил, что Московская область по многим позициям находится на очень хорошем уровне. Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой.

Ранее Путин назвал ситуацию в Мордовии удовлетворительной.

Видео: kremlin.ru