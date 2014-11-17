  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:35
138
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин встретился с губернатором Московской области

0 0

По словам президента, регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой государства Воробьев отметил заметную федеральную поддержку региона. Перед этим президент заявил, что Московская область по многим позициям находится на очень хорошем уровне. Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой.

Ранее Путин назвал ситуацию в Мордовии удовлетворительной.

Видео: kremlin.ru

Теги: андрей воробьев, владимир путин, московская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии