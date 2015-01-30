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Путин назвал ситуацию в Мордовии удовлетворительной

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Глава государства ознакомился с данными по республике.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Мордовии удовлетворительной. Об этом он заявил на встрече с главой региона Артемом Здуновым.

Глава государства отметил, что ознакомился с данными по республике. Оценил рост ВВП, а также промышленного и сельскохозяйственного производства в Мордовии. При этом Путин обратил внимание на снижение объема инвестиций в основной капитал и непростую ситуацию с финансами.

В целом, у вас ситуация удовлетворительная, стабильная.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью.

Видео: Одноклассники / ВЕСТИ

Теги: артем здунов, владимир путин, мордовия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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