Глава государства поддержал инициативу главы региона о наращивании отечественных производств кормов.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью. Об этом он заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым.

Российский лидер поддержал инициативу главы региона о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных. При этом, по словам Путина, для России глупостью считается тот факт, что почти вся продукция ввозилась из-за рубежа.

Здунов отметил, что первая российская продукция для животных уже поступила в торговые сети.

Ранее мы сообщали, что Путин присвоит звания Герой России генералам Лапину и Абачеву.

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