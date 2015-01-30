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Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью

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Глава государства поддержал инициативу главы региона о наращивании отечественных производств кормов.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью. Об этом он заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым.

Российский лидер поддержал инициативу главы региона о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных. При этом, по словам Путина, для России глупостью считается тот факт, что почти вся продукция ввозилась из-за рубежа.

Здунов отметил, что первая российская продукция для животных уже поступила в торговые сети.

Ранее мы сообщали, что Путин присвоит звания Герой России генералам Лапину и Абачеву.

Видео: Одноклассники / ВЕСТИ

Теги: владимир путин, корм для животных, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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