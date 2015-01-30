Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью. Об этом он заявил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым.
Российский лидер поддержал инициативу главы региона о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных. При этом, по словам Путина, для России глупостью считается тот факт, что почти вся продукция ввозилась из-за рубежа.
Здунов отметил, что первая российская продукция для животных уже поступила в торговые сети.
Ранее мы сообщали, что Путин присвоит звания Герой России генералам Лапину и Абачеву.
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