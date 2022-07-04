Путин присвоит звания Герой России генералам Лапину и Абачеву

Он добавил, что подпишет соответствующий указ 4 июля.

Президент РФ Владимир Путин присвоит звания Герой России генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Под руководством Лапина и Абачева российские военные взяли в кольцо город Лисичанск. Глава государства одобрил предложение Шойгу присудить генералам званий Героя России. Он добавил, что подпишет соответствующий указ уже сегодня, 4 июля.

Также Путин заявил, что необходимо представить к наградам всех военных, отличившихся в ходе боевых действий на луганском направлении.

Ранее Путин заявил, что войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть.

Видео: kremlin.ru