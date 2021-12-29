Путин встретился с гендиректором "Тактического ракетного вооружения"

Глава государства подчеркнул, что на первом этапе удалось сохранить базовые предприятия. Они стали ядром будущей корпорации.

Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борисом Обносовым. По словам главы государства, за два десятилетия существования КТРВ удалось сохранить базовые предприятия и развить их.

Глава государства подчеркнул, что на первом этапе удалось сохранить базовые предприятия. Они стали ядром будущей корпорации. Обносов рассказал Путину об основных успехах КТРВ. Российский лидер добавил, что корпорации "достаточно сложно развивать". Обносов согласился с мнением президента и привел в пример продукты, производимые их композитных материалов.

Напомним, что Путин присвоил Обносову звание Героя России. Он получил его "за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности".

Ранее мы сообщили, что Путин наградил четверых петербуржцев орденами за вклад в развитие спорта и культуры.

Фото: Kremlin.ru