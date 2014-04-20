Путин выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью людей на празднике

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
В России разделяют скорбь дружественного народа Израил.
Из президентской телеграммы
Глава России выразил с соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Российский МИД также передал слова поддержки народу Израиля и семьям погибших и выразил сочувствие в связи с трагедией.
Десятки человек пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. По предварительным данным, более 100 тысяч паломников попали в давку. Причины трагедии пока не установили. Некоторые СМИ сообщают, что люди погибли из-за крушения трибуны. Погибли по меньшей мере 38 человек, десятки находятся в критическом состоянии.
Фото: pixabay
Видео: TG / Военный Обозреватель
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