Путин: в России нет планов блокировки западных соцсетей

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не планируют блокировку западных социальных сетей. Об этом он сказал в ходе прямой линии.
Соответствующий вопрос главе государства задал молодой российский блогер с одним миллионом подписчиков в Instagram.
Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер отметил, в настоящее время существуют проблемы с некоторыми иностранными веб-площадками, которые не выполняют требования законодательства РФ. Путин выразил надежду, что требования к открытию на территории России филиалов зарубежных IТ-компаний окажется достаточно, чтобы не прибегать к замедлению их деятельности.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами, которые используют мошенники.
Видео: прямая линия с Владимиром Путиным
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