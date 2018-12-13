Владимир Путин уволил из петербургского главка генерала Рогового

Пост замначальника Главка Роговой занимал с мая 2011 года.

В среду, 1 мая, на сайте Кремля опубликован приказ Владимира Путина, согласно которому освобождён от должности заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Николай Роговой.

Согласно документу, также отправлен в отставку Олег Тараненко - первый замруководителя Следственного управления СК по Ленобласти. Отметим, что пост замначальника Главка Роговой занимал с мая 2011 года.

Ранее сообщалось, что Путин упростил порядок получения российских паспортов для украинцев.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти