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Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов уходит с поста
Сегодня, 20:25
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IRINA_CHALKINA

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов уходит с поста

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Он занимал этот пост 7 лет.

В пятницу, 11 января, стало известно о том, что глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов уходит с поста. Об этом информируют СМИ. 

О новом месте работы Умнова пока пока ничего не сообщается.

Генерал-лейтенант полиции Умнов возглавляет петербургскую полицию 7 лет. До 2012 года он был заместителем, а затем и начальником криминальной полиции города на Неве.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские полицейские задержали горожанку по подозрению в ограблении аптеки

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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