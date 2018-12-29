В пятницу, 11 января, стало известно о том, что глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов уходит с поста. Об этом информируют СМИ.
О новом месте работы Умнова пока пока ничего не сообщается.
Генерал-лейтенант полиции Умнов возглавляет петербургскую полицию 7 лет. До 2012 года он был заместителем, а затем и начальником криминальной полиции города на Неве.
Ранее мы сообщали о том, что Петербургские полицейские задержали горожанку по подозрению в ограблении аптеки
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области
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