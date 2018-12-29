Петербургские полицейские задержали горожанку по подозрению в ограблении аптеки 

Из кассы пропало около 40 тысяч рублей.

Петербуржские полицейские задержали горожанку по подозрению в ограблении аптеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, 49-летняя жительница Кировского района устроилась в аптеку на Стрельбищенской улице на стажировку. Далее женщина забрала из кассы деньги и скрылась. Ущерб составил около 40 тысяч рублей. У работодателей не оказалось паспортных данных экс-работницы.

Правоохранителям удалось найти злоумышленницу.

Против горожанки возбудили уголовное дело.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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