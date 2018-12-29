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Петербуржец погасил 30-тысячный штраф, чтобы попасть заграницу
Сегодня, 16:08
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Alena_Zinovieva

Петербуржец погасил 30-тысячный штраф, чтобы попасть заграницу

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Мужчина получил штраф за вождение в нетрезвом виде.

Житель Петербурга был вынужден заплатить огромный штраф, чтобы попасть заграницу. Погасить задолженность заставили судебные приставы. Об этом пишут городские СМИ.

Мужчина получил штраф в размере 30 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. Однако платить по счетам нарушитель ПДД не спешил. Предупреждения пристава-исполнителя не действовали до тех пор, пока петербуржец не собрался заграницу.

Обнаружив свое имя в списке невыездных, неплательщик записался на прием в службу судебных приставов и попросил квитанцию для оплаты долга. В тот же день он погасил задолженность.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 700 тысяч за взятку экологам Смольного.

Фото: pixabay.com

Теги: список невыездных, штраф за вождение в нетрезвом виде
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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