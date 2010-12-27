Путин уволил двух генералов-майоров полиции

С 13 июня они освобождены от занимаемых должностей.

Президент России Владимир Путин уволил генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Указ был опубликован 13 июня на официальном сайте Кремля.

Увольнение генерал-майоров связано с уголовным преследованием журналиста Ивана Голунова. Об увольнении ранее просил глава МВД Владимир Колокольцев.

Напомним, журналиста задержали 6 июня. При личном осмотре у него обнаружили 4г запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова мог ждать уголовный срок. В связи с недоказанностью его участия в совершении преступления Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности.

По делу проводится тщательное расследование. За этим будут следить Совет Федерации и Генпрокуратура РФ.

Ранее Piter.TV сообщил об увольнении сотрудников полиции, которые задержали Голунова.

Фото: Piter.TV