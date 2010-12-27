Задержавших Голунова сотрудников полиции отстранили от работы

В связи с недоказанностью его участия в совершении преступления Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности.

Задержавшие Голунова сотрудники полиции отстранены от обязанностей на период внутренней проверки. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Помимо этого руководитель ведомства будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова

Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены,

— сказал Владимир Колокольцев.

Напомним, что в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности.

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