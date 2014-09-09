Путин считает необходимым скорректировать показатели по снижению бедности в РФ

Путин отметил, что зарплаты в реальном времени растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован.

Целевые показатели по снижению уровня бедности в РФ должны быть скорректированы с учетом роста зарплат в реальном выражении. С таким заявлением выступил глава страны Владимир Путин.

Путин отметил, что зарплаты в реальном времени растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован.

По итогам года – 3,9% рост [зарплат в реальном выражении]. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4% процентов Владимир Путин, президент

Также Путин заявил, что уровень безработицы в России почти вернулся к параметрам 2019 года.

Фото: Kremlin.ru