Путин считает, что устойчивость энергорынка зависит от действий и поставщиков, и потребителей

Политик сообщил, что устойчивость глобальных энергетических рынков зависит от всех его участников.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает условием устойчивости энергетического рынка ответственное поведение поставщиков и потребителей ресурсов. Это заявление он сделал на саммите G20 по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Политик сообщил, что устойчивость глобальных энергетических рынков зависит от всех его участников.

Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников - как производителей, так и потребителей - на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. Владимир Путин, президент РФ

По мнению главы российского государства, наравне с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора. Путин подчеркнул, что "снабжение потребителей доступной энергией крайне важно".

Политик добавил, что страна выступает за обстоятельное обсуждение этой темы.

Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями. президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин рассказал, что ущемлять прерогативы ВОЗ недопустимо.

Видео: kremlin.ru