Президент добавил, что явления природного характера не должны провоцировать локальные вспышки COVID-19.

Президент России Владимир Путин рассказал о возрастающих рисках паводков и пожаров. По его словам, эта проблема особенно обостряется в регионах в осенне-весенний период.

Глава государства призвал местные власти быть готовым к любым ЧП. Заявление он сделал на совещании по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории России. По словам Путина, сейчас всё внимание сосредоточено на борьбе с новой коронавирусной инфекцией, но это не должно отвлекать от других потенциальных угроз.

Объективно возрастают риски сезонных природных бедствий: пожаров и паводков. Владимир Путин, президент России

Особенно проявить бдительность, по его мнению, стоит Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. При этом, отметил Путин, в ряде субъектов уже достаточно сложная обстановка.

Президент добавил, что явления природного характера не должны провоцировать локальные вспышки COVID-19. Поэтому необходимо, чтобы все граждане, потерявшие имущество и жильё, получали компенсации и субсидии незамедлительно.

Ранее эксперты рассказали, почему в России не вводят режим ЧП из-за коронавируса.