Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники ВСУ

Глава государства отметил, что есть такое выражение, как "обратный инжиниринг".

Президент России Владимир Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники украинских войск. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства отметил, что есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Он уточнил, что если есть возможность, то нужно заглянуть и посмотреть, есть ли в этой технике что-то такое, что можно применить для российского производства.

Ранее Путин заявил, что Россия имеет право зеркально ответить на применение ВСУ кассетных боеприпасов.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН