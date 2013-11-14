Глава государства отметил, что в Рoссии дoстаточный зaпас различнoго рода кaссетных бoеприпасов.

Россия имеет право зеркально ответить на применение украинскими войсками кассетных боеприпасов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства отметил, что в Рoссии дoстаточный зaпас различнoго рода кaссетных бoеприпасов. Он подчеркнул, что российские войска их ни разу не применяли, поскольку не было такой необходимости.

Но, конечно, если они будут применяться против нас – мы оставляем за собой право на зеркальные действия. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что главы семи стран Африки встретятся с Путиным на саммите в Петербурге в конце июля.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН