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Путин: Россия имеет право зеркально ответить на применение ВСУ кассетных боеприпасов

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Глава государства отметил, что в Рoссии дoстаточный зaпас различнoго рода кaссетных бoеприпасов.

Россия имеет право зеркально ответить на применение украинскими войсками кассетных боеприпасов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства отметил, что в Рoссии дoстаточный зaпас различнoго рода кaссетных бoеприпасов. Он подчеркнул, что российские войска их ни разу не применяли, поскольку не было такой необходимости.

Но, конечно, если они будут применяться против нас – мы оставляем за собой право на зеркальные действия.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что главы семи стран Африки встретятся с Путиным на саммите в Петербурге в конце июля.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, кассетные боеприпасы, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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