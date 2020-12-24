Президент России Владимир Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь. Заявление он сделал на заседании попечительского совета МГУ.
Глава государства заявил, что вернуться в аудитории получится, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.
Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий.
Видео: YT / Россия 24
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