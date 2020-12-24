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Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь

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Нужно дождаться улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Президент России Владимир Путин рассказал, когда возобновится привычная университетская жизнь. Заявление он сделал на заседании попечительского совета МГУ.

Глава государства заявил, что вернуться в аудитории получится, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий.

Видео: YT / Россия 24

Теги: вузы, путин, учеба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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