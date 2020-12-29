Путин рассказал детали принятия решения о прекращении огня в Карабахе

"Борьба шла с обеих сторон за каждую фразу".

Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия решения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Заявление он сделал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин отметил, что решение принималось на трёхсторонней встрече с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую. Владимир Путин, президент России

Он заявил, что на встрече точно нужно было принять решение по Карабаху.

Ранее Путин поздравил Василия Ланового с 87-летием.

Видео: YouTube / Россия 24