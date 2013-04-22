Глава РФ заявил о важности использования ИИ в сфере управления.

Российский президент Владимир Путин призвал убрать избыточные барьеры в развитии технологий искусственного интеллекта. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на международной конференции по вопросу ИИ и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021. Он рассчитывает на то, что отечественные эксперты сформируют эффективную систему управления при помощи использования данного инструмента.

Если страна хочет сохранять свою конкурентоспособность, повышать ее, то одна из главных задач - создать эффективную систему управления. Эффективная система управления сегодня без использования ИИ невозможна. Владимир Путин, президент РФ

Политик оценил важность применения больших данных и искусственного интеллекта. Вышеуказанные инструменты позволят управленцам принимать оптимальные решения, правильно ставить задачи и искать способы выполнения задач.

Путин сказал, на чем нужно сделать акцент при разработке новых вооружений.

Фото: Kremlin.ru