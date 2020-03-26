Его главная тема — ситуация с коронавирусом по всему миру.

Президент России Владимир Путин присоединился к саммиту G20 по видеосвязи. До этого он провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После разговора с французским лидером Путин присоединился к саммиту "двадцатки". Его главная тема — ситуация с коронавирусом по всему миру.

Вместе с президентом в G20 участвуют шерпа РФ в организации Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Путин заявил, что Россия может победить эпидемию быстрее, чем за три месяца.

Видео: YouTube / Russia Insight, CNN