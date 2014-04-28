Путин выступит на форуме БРИКС в Петербурге

Кроме того, с 8 по 9 июля у президента запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Москве.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС, который состоится в Петербурге. Расписание главы государства было обнародовано в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В рамках мероприятия также состоится встреча с финалистами конкурса "Это у нас семейное" и заседание с постоянными членами Совбеза и правительства России.

Кроме того, с 8 по 9 июля у президента запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Москве.

Ранее в Германии сделали неожиданное заявление о встрече Орбана и Путина.

Фото: kremlin.ru