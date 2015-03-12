Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

Президент заявил, что считает нецелесообразным штурм промзоны.

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия "Азовсталь". Об этом он заявил на встрече с Министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства отметил, что считает нецелесообразным штурм промзоны, поскольку сейчас необходимо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.

Президент добавил, что "Азовсталь" необходимо заблокировать так, чтобы муха не пролетела. Он также заявил, что Россия гарантирует жизни и достойное обращение тем украинским военным, которые выйдут из промзоны.

Ранее Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя.

Видео: kremlin.ru