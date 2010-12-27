Президент РФ пригласил страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, на саммит в Петербург

Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря. Об этом сообщило РИА Новости.
Мы с коллегами по ЕАЭС приглашаем всех лидеров СНГ присоединиться к нам, чтобы в дружеской обстановке обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году.
Владимир Путин
Президент России отметил, что еще нужно посоветоваться с коллегами по ЕврАзЭс, чтобы пригласить остальных в качестве гостей.
Ранее Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта.
Фото: Piter.tv
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