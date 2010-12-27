Президент сравнил возможные риски с печально известной Сребреницей.

Президент России Владимир Путин выразил беспокойство в связи с тем, что в Донбассе может повториться Сребреница – печально известный геноцид. Такая ситуация рискует возникнуть, если Киев заполучит контроль над границей без гарантий защиты его жителям. Об этом Путин сказал 10 декабря на заседании Совета по правам человека.

Президент опасается, что националисты будут действовать без какого-либо руководства, а в настоящий момент в их переговорах с Зеленским Путин видит перевес сил в сторону именно националистов.

Также президент подчеркнул, что накануне он обсуждал с украинским главой возможное преследование людей, которые живут в ЛНР и ДНР. Отмечается, что закон об амнистии, обещанный четыре года назад, все еще не принят.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины допускает возможность "газовой войны" с Россией.