Путин предложил закрепить право проводить проверки исключительно за профильными ведомствами

Несогласованный контроль со стороны правоохранительных органов подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, считает президент.

Президент РФ Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре, предложив закрепить нормы о праве проводить действующие на данный момент проверки исключительно профильными ведомствами. С инициативой глава государства выступил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом Путин отметил, что количество проверок бизнеса сократилось, однако речь идёт об официальных мероприятиях.

Предприниматели говорят, что теперь вместо контрольно-надзорных органов стали приходить правоохранительные, причем зачастую и нарушений-то никаких нет, а они тут как тут, уже приходят что-то там ковыряют. Возможно, где-то это и оправдано, возможно, но по сути, что происходит? Происходит подмена понятий. Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Владимир Путин, президент РФ

Несогласованный контроль со стороны правоохранительных органов подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, считает президент.

Ранее мы сообщили о том, что Путин обратился к главам регионов с просьбой оказать поддержку российским брендам.

Видео: ПМЭФ-2023