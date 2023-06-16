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Путин обратился к главам регионов с просьбой оказать поддержку российским брендам

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АСИ запустило специальный ежегодный конкурс, по итогам которого будут выбраны растущие отечественные бренды.

 Президент России Владимир Путин, призвал глав регионов страны оказывать поддержку отечественным брендам. С такой просьбой к чиновникам он обратился в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2023.

Как подчеркнул глава государства, АСИ запустило специальный ежегодный конкурс, по итогам которого будут выбраны растущие отечественные бренды.

Итоги первого конкурса будут подведены уже скоро – в конце июня. Его программа охватывает более десяти номинаций, уже принято более пяти тысяч заявок от всей страны. Уверен, и победа, и участие в этом конкурсе станут хорошими подспорьем для наших предпринимателей. Для укрепления их позиций на рынке и создание инвестиций в новых мощности и рабочие места.

Владимир Путин, президент РФ

Президент подчеркнул, что сейчас российские бизнесмены как никогда нуждаются в поддержке на региональном уровне.

Ранее Путин заявил об успешном прохождении испытания капитальной базы российских банков на прочность.

Видео: ПМЭФ-2023

Теги: владимир путин, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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