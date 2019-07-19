Путин предложил выделять деньги россиянам на первый взнос по ипотеке из бюджета

Правительство должно подготовить предложения по реализации поручения до 1 сентября.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Компенсацией можно воспользоваться только один раз. Все поручения президент дал в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Также правительство должно выдвинуть предложение по обеспечению малоимущих жильем без передачи его в собственность.

Видео: Piter.TV

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