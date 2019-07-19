Путин поручил обеспечить малоимущих жильем

Без его передачи в собственность.

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Данное поручение опубликовали на сайте Кремля.

Разработать меры поддержки в правительстве должны до 10 октября. Также Генпрокуратура, Минстрой, Роспотребнадзор до 1 декабря должны проверить исполнение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов в регионах.

Также, согласно распоряжению Путину, к 2024 году в России объем индивидуального жилищного строительства должен достигнуть уровня свыше 40 миллионов квадратных метров в год. Кроме того, в планах – снизить среднюю ипотечную ставку до уровня менее 8%.

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