Путин поздравил с Днем России жителей страны

Политический лидер отметил, что сегодня особенно важна сплоченность народа.

Президент Владимир Путин поздравил жителей с Днем России. Глава страны выступил на церемонии вручения Государственных премий и медалей Героя Труда.

Политический лидер отметил, что сегодня особенно важна сплоченность народа. Он призвал население быть преданными Родине и нести за нее ответственность.

Кроме того, глава государства напомнил россиянам о необходимости сохранения истории, памяти о предках, традиций и достояний культуры.

Добавим, что на территории Большого Кремлёвского дворца сегодня проходит церемония вручения знаков лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год, а также золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации".

Ранее на Piter.tv: Беглов поздравил горожан с Днем России.

Фото: kremlin.ru