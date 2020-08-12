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Путин поздравил с Днем России жителей страны
Сегодня, 12:44
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Путин поздравил с Днем России жителей страны

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Политический лидер отметил, что сегодня особенно важна сплоченность народа.

Президент Владимир Путин поздравил жителей с Днем России. Глава страны выступил на церемонии вручения Государственных премий и медалей Героя Труда. 

Политический лидер отметил, что сегодня особенно важна сплоченность народа. Он призвал население быть преданными Родине и нести за нее ответственность.

Кроме того, глава государства напомнил россиянам о необходимости сохранения истории, памяти о предках, традиций и достояний культуры. 

Добавим, что  на территории Большого Кремлёвского дворца сегодня проходит церемония вручения знаков лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год, а также золотых медалей "Герой Труда Российской Федерации".

Ранее на Piter.tv: Беглов поздравил горожан с Днем России.

Фото:  kremlin.ru

Теги: день россии, поздравление, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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