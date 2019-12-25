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Беглов поздравил горожан с Днем России
Сегодня, 9:46
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Беглов поздравил горожан с Днем России

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Градоначальник пожелал всем успехов в служении Родине.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. Градоначальник пожелал всем успехов в служении Родине и любви к стране. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов призвал петербуржцев помнить об учителях, военных, врачах, деятелях культуры, ученых, благодаря которым государство развивается.  Он заявил, что важно гордиться подвигами и свершениями тех, кто на протяжении веков защищал Россию, кто отстаивал нашу государственность, развивал экономику, науку, культуру.

Ранее на Piter.tv: россиян ждет четырехдневная рабочая неделя.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: беглов, губернатор, день россии, поздравление, праздничная дата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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