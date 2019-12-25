Беглов поздравил горожан с Днем России

Градоначальник пожелал всем успехов в служении Родине.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня. Градоначальник пожелал всем успехов в служении Родине и любви к стране. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов призвал петербуржцев помнить об учителях, военных, врачах, деятелях культуры, ученых, благодаря которым государство развивается. Он заявил, что важно гордиться подвигами и свершениями тех, кто на протяжении веков защищал Россию, кто отстаивал нашу государственность, развивал экономику, науку, культуру.

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Фото: ВКонтакте / Александр Беглов