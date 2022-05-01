Он вручил девушке огромный букет роз и шкатулку с платком.

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения и подарил ей шкатулку с платком, а также вручил огромный букет роз. Кадры показаны 1 мая в эфире телеканала "Россия 1".

Во вторник, 26 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля глава государства вручил государственные награды российским спортсменам, принявшим участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Путин наградил Валиеву орденом Дружбы. Он поставил её достижения на высоту настоящего искусства.

После торжественной церемонии российский лидер неформально пообщался с атлетами. Он выпил с ними бокал шампанского.

Напомним, что Валиева стала участницей скандала из-за микродозы препарата триметазидин в допинг-пробе. Спортивный арбитражный суд посчитал, что запрещенный препарат мог попасть в организм российской фигуристки случайно.

Ранее мы сообщили, что очевидцы заметили Анджелину Джоли в кофейне во Львове.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЕВ