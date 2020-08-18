Глава государства отправил поздравительную телеграмму.

Владимир Путин поздравил Союз женщин России с 30-летием организации. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Объединяя в своих рядах талантливых, энергичных, обладающих глубокими профессиональными знаниями и большим творческим потенциалом женщин, ваша организация выполняет важную миссию сообщение Владимира Путина, президента России

Политик отметил, что организация плодотворно работает при поддержке государства над демографической политикой, укреплением института семьи, семейными ценностями, а также занимается воспитанием подрастающего поколения. Глава государства отметил инициативы, связанные с самореализацией женщин в обществе и создания условий для их активного участия во всех сферах жизни страны.

Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием.

Видео: YouTube / Союз женщин России